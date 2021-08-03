Сати Казанова раскрыла, от какой зависимости страдала

Певица Сати Казанова в Instagram рассказала о своем пагубном пристрастии. По словам знаменитости, она страдала от шопоголизма. Такая привычка развилась у нее из-за бедного детства, которое проходило в постсоветском пространстве. Об этом сообщили «Дни.ру».

Девушка рассказала, что с детства мечтала о красивой одежде и дорогих украшениях. Когда к ней начала приходить популярность и, соответственно, деньги, она начала тратить в несоизмеримом количестве.

«Я буквально сходила с ума и покупала вещи, которые иногда и не были нужны. Я спустила бюджет наверное какого-то небольшого государства за те годы», — заявила певица в своем блоге.

Научиться самоконтролю девушке помогла йога. После этого материальные вещи потеряли для нее смысл. Продюсеры настаивали на том, чтобы Сати выбиралась все-таки в магазин и подобрала себе новый сценический образ. В таком состоянии знаменитость находилась на протяжении пяти лет. Сейчас же певица старается искать во всем баланс и покупать вещи в меру.