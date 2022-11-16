Знаменитости 16 ноября 2022, 16:09 Сати Казанова объяснила смысл нового альбома Сати Казанова: у нас получился электронный и этнический альбом

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Российская певица Сати Казанова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала о выпуске нового альбома «Sahaj». В его создании также принимали участие Ивайло Благоев, Ильдар Гиридхари и другие музыканты.

По словам певицы, этот альбом получился электронным и в то же время этническим. Команда работала над ним на протяжении двух лет.

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«Трудно сказать, что он кардинально отличается. Он чем-то похож и на первый, и второй, и третий. Он такой сборный. <…> Альбом сам по себе более зрелый: по звучанию, содержанию», — сообщила певица.

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Она отметила, что первый тур закончится концертом в Москве. А учитывая то, что музыка достаточно специфическая для российской аудитории, она рада тому, что на концерт приходит не менее 800 человек.

«В каждом из городов стабильно собираем 800–1000 человек», — добавила Казанова.