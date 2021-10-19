19 октября 2021, 02:11
Саша Спилберг нашлась после недельной пропажи
Блогер Саша Спилберг вышла на связь с поклонниками после сообщений о ее пропаже
Блогер Саша Спилберг (Александра Балковская) отреагировала на сообщения о ее пропаже. Об этом написал RT.
«Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений», — написала девушка в Instagram.
Она пояснила, что с ней все в порядке и ей нужно было время, чтобы побыть одной.
О том, что Спилберг перестала выходить на связь, еще 11 октября, 15 октября сообщил ее менеджер.