Саша Грей показала на YouTubе, как она готовила борщ

Стримерша и писательница, бывшая порноактриса Саша Грей приготовила борщ. Видео она выложила на YouTube, сообщил сайт NewInform.

Девушка записала ролик на кухне у себя дома. Для приготовления супа она взяла привычные для борща ингредиенты. Однако в процессе приготовления решила более мелко нарезать мясо и добавить томатную пасту.

В тарелку с готовым супом Грей добавила сметану и кориандр. Она осталась довольна получившимся блюдом. По словам стримерши, вкус супа немного изменился, содержимое тарелки получилось более нежным.

Грей рассказала, что очень хотела бы в прикуску к супу нарезать черный хлеб. Однако в США его мало где продают.

«Бородинский, да. Я находила его всего в паре магазинов, но вкус совсем не тот. Здесь в него добавляют сахар, он слишком сладкий. Совершенно не тот вкус», — пояснила Грей.

Многие подписчики оценили кулинарные способности бывшей порнозвезды и ее выбор супа. louis Glagov написал, что это «контент, который мы заслуживаем». «Смотрел Сашу в 2010-м, смотрю и сейчас!» — заявил SilverPlatinum.

Саша Грей начала карьеру в порно в 18 лет. В 2011 году американка ушла из этой сферы. С тех пор девушка написала несколько книг, занялась общественной деятельностью. Она также регулярно проводит игровые стримы на Twitch.