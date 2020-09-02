02 сентября 2020, 18:02
Саша Бортич впервые показала новорожденного сына
Саша Бортич, российская актриса, впервые опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото новорожденного сына. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
О том, что артистка находится в положении, не было известно. В Сети появлялись различные слухи о ее интересном положении, однако сама Бортич никак не комментировала эту информацию и продолжала принимать участие в проектах.
Сегодня Саша подтвердила догадки СМИ и поклонников о том, что она и ее возлюбленный, основатель школы ораторского искусства «Король говорит!» Евгений Савельев, стали родителями, выложив в инстаграме первое фото с малышом.
«Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля», — подписала Бортич фотографию.
«Я уже его так люблю!», — написала под постом Ида Галич.
«Ура! Саша! Поздравляю», — прокомментировала Юлия Хлынина.
«Кайф!», — коротко отметила Ольга Медынич.
«Ребята! Прекрасно!», — поспешил с поздравлениями Александр Робак.