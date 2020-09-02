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    02 сентября 2020, 18:02

    Саша Бортич впервые показала новорожденного сына

    Анастасия Кременчугская

    Саша Бортич, российская актриса, впервые опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото новорожденного сына. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    О том, что артистка находится в положении, не было известно. В Сети появлялись различные слухи о ее интересном положении, однако сама Бортич никак не комментировала эту информацию и продолжала принимать участие в проектах.

    Сегодня Саша подтвердила догадки СМИ и поклонников о том, что она и ее возлюбленный, основатель школы ораторского искусства «Король говорит!» Евгений Савельев, стали родителями, выложив в инстаграме первое фото с малышом.

    «Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля», — подписала Бортич фотографию.

    «Я уже его так люблю!», — написала под постом Ида Галич.

    «Ура! Саша! Поздравляю», — прокомментировала Юлия Хлынина.

    «Кайф!», — коротко отметила Ольга Медынич.

    «Ребята! Прекрасно!», — поспешил с поздравлениями Александр Робак.

    Новости SMI.FM