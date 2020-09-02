Саша Бортич впервые показала новорожденного сына

О том, что артистка находится в положении, не было известно. В Сети появлялись различные слухи о ее интересном положении, однако сама Бортич никак не комментировала эту информацию и продолжала принимать участие в проектах.

Сегодня Саша подтвердила догадки СМИ и поклонников о том, что она и ее возлюбленный, основатель школы ораторского искусства «Король говорит!» Евгений Савельев, стали родителями, выложив в инстаграме первое фото с малышом.

«Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля», — подписала Бортич фотографию.

«Я уже его так люблю!», — написала под постом Ида Галич.

«Ура! Саша! Поздравляю», — прокомментировала Юлия Хлынина.

«Кайф!», — коротко отметила Ольга Медынич.

«Ребята! Прекрасно!», — поспешил с поздравлениями Александр Робак.