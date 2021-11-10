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    10 ноября 2021, 00:07

    Сара Джессика Паркер ответила критикам по поводу своих морщин

    Актриса Сара Джессика Паркер заявила, что критика внешности является мизогинией

    Арина Бобкова

    Американская актриса Сара Джессика Паркер ответила людям, которые критически высказываются о ее внешности. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на интервью актрисы в Vogue.

    Сара Джессика Паркер ответила критикам по поводу своих морщин

    Некоторые люди стали обращать внимание на то, что актриса постарела, у нее появились морщины, седина и другие возрастные изменения. 56-летняя Паркер назвала подобное поведение мизогинией (ненависть, неприязнь либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, девушкам, девочкам — прим. ред.).

    Она также подчеркнула, что ее коллеги по съемкам сериала «Секс в большом городе» также сталкиваются с подобными высказываниями в свой адрес.

    «Каждый вставит свои пять копеек: „У нее много морщин, у нее мало морщин“. Кажется, люди не хотят, чтобы мы жили в гармонии с собой. Им как будто доставляет удовольствие, что нам больно быть теми, кто мы есть», — отметила актриса.

    При этом Сара Джессика Паркер подчеркнула, что подобным высказываниям подвергаются и те люди, которые прибегают к пластическим операциям, и те, кто решил отказаться от вмешательств в собственную внешность.