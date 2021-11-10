Сара Джессика Паркер ответила критикам по поводу своих морщин

Американская актриса Сара Джессика Паркер ответила людям, которые критически высказываются о ее внешности. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на интервью актрисы в Vogue.

Некоторые люди стали обращать внимание на то, что актриса постарела, у нее появились морщины, седина и другие возрастные изменения. 56-летняя Паркер назвала подобное поведение мизогинией (ненависть, неприязнь либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам, девушкам, девочкам — прим. ред.).

Она также подчеркнула, что ее коллеги по съемкам сериала «Секс в большом городе» также сталкиваются с подобными высказываниями в свой адрес.

«Каждый вставит свои пять копеек: „У нее много морщин, у нее мало морщин“. Кажется, люди не хотят, чтобы мы жили в гармонии с собой. Им как будто доставляет удовольствие, что нам больно быть теми, кто мы есть», — отметила актриса.

При этом Сара Джессика Паркер подчеркнула, что подобным высказываниям подвергаются и те люди, которые прибегают к пластическим операциям, и те, кто решил отказаться от вмешательств в собственную внешность.