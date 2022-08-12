12 августа 2022, 14:51
«Сансара» и Найк Борзов выступят во дворе Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге
Концерты группы «Сансара» и Найка Борзова пройдут во дворе Новой Сцены Александринского театра 13 и 14 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Петроград».
Артисты выступят в рамках проекта «По дворам». 13 августа состоится программа, подготовленная лидером группы «Сансара» совместно с Антоном Макаровым и Искандеором Ханнановым. На следующий день на площадке Найк Борзов даст концерт «Воздушная акустика» при участии Евгения Соколовского и Владимира Корниенко.