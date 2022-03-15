Сандра Буллок приостановит актерскую карьеру

Американская актриса Сандра Буллок приняла решение временно оставить карьеру. По словам артистки, она хочет уделять больше времени своей семье и родным людям. Об этом сообщило издание ET Canada.

Во время беседы с журналистами Буллок отметила, что хочет заниматься тем, что делает ее счастливее, например, воспитывать свою 10-летнюю дочь и 12-летнего сына.

«Я очень серьезно отношусь к своей работе, когда я на работе. [Сейчас] я просто хочу быть с моими детьми и семьей», — процитировало РИА ФАН слова актрисы.

Звезда «8 подруг Оушена» не уточнила, когда намерена вернуться к съемкам в новых фильмах. Поклонники актрисы могут насладиться актерской игрой Буллок в ее последнем фильме «Затерянный город», который покажут в кинотеатрах с 25 марта. Среди главных актеров там также появляются Дэниел Рэдклифф, Брэд Питт, Ченнинг Татум и другие. В российской прокате, вероятнее всего, кинокартины не будет из-за санкционных мер.