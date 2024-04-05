Знаменитости 05 апреля 2024, 15:16 Санаторий Малахова задолжал государству более миллиона рублей «Звездач»: санаторий Малахова в Апатитах задолжал налоговой более 1 млн рублей Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Санаторий телеведущего Андрея Малахова «Изовела» в Апатитах Мурманской области не заплатил более миллиона рублей налогов. При этом у комплекса нет проблем с клиентами, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Малахов приобрел бизнес в родном городе Апатиты два года назад. Его санитарно-гостиничный комплекс представляет собой медицинский центр, гостиницу и центр современного искусства.

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«Звездач» уточнил, что за самый бюджетный номер в санатории придется отдать четыре с половиной тысячи рублей за сутки. Несмотря на цены, клиенты уже забронировали большую часть комнат на ближайшие выходные.

В базе Федеральной налоговой службы числится задолженность СГК «Изовела» в размере 1,1 миллиона рублей.

Ранее российский лейбл «Джем» решил судиться с шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Причина иска — использование песни «Два кусочека колбаски» в программе.