Самый странный бизнес звезд: обои от Киркорова и туалетная бумага от Моргенштерна

Филипп Киркоров выпустил коллекцию обоев. Над их дизайном работал Эджио Фредди, дизайнер фабрики Zambaiti Parati. Коллекция получила название «Филипп Киркоров. Первая часть. Музыка для стен».

Рэпер Моргенштерн создал туалетную бумагу со своими фотографиями.

«Мы создали самый величайший, самый гениальный, самый великолепный мерч за всю историю мерча, — уверен Моргенштерн. — Вы теперь можете вытирать жопу моим лицом. Самое главное в этом деле — хорошенько прицелиться», — рассказал рэпер. Уточняется, что один рулон стоит 990 рублей.

Исполнитель Стас Михайлов выпустил свою линию постельного белья. В подарок к каждому комплекту идет диск с его песнями.

Актриса Гвинет Пэлтроу создала свечу с ароматом своей вагины. Правда состав там совершенно не экзотичный: герань, бергамот, кедр, дамасская роза и семя амбры. Первую партию раскупили весьма охотно.

Британская певица, модель и телеведущая Кэти Прайс планирует выпустить линию женских гробов. Они будут розовыми и в стразах. Знаменитость считает, что такое купят девушки с чувством юмора.