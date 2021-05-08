Самый богатый человек в мире купит 127-метровую яхту за 500 тысяч долларов

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос решил купить 127-метровую яхту, которая стоит порядка 500 миллионов долларов. Парусник продает нидерландская верфь Oceanco — Безос уже сделал тайный заказ.

Об этом сообщил Bloomberg. Точная стоимость парусной яхты неизвестна, но, по данным издания, она может достигать 500 миллионов долларов. На судне длиной 127 метров будет отдельное место для посадки вертолетов. У яхты будет три мачты.

Издание отметило, что о яхте до недавнего времени никто ничего не знал даже в кругу строителей. Несмотря на это, она станет одной из лучших во всем мире. Кроме того, яхта будет самой крупной в линейке судов производителя. До этого первое место занимало судно «Черная жемчужина», которое построили для участника списка Forbes Олега Бурлакова.

Для каких целей Безосу понадобилась такая большая яхта, не уточняется. Издание отметило, что она станет его очередным аксессуаром. Сейчас состояние самого богатого человека в мире оценивают в 197,8 миллиарда долларов.