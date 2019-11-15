«Самые яркие и жуткие моменты»: Стас Пьеха рассказал о борьбе с наркозависимостью

Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте Подробнее

«Да, я наркоман, да я 10 лет в своей жизни употреблял, и это, наверное, были самые яркие впечатления и самые жуткие моменты», — заявил Пьеха.

Музыкант поделился, что жил страшной жизнью — выносил вещи из дома, попадал в милицию, устраивал в квартире пожар. Он три раза попадал в реанимацию.

В 2004 году Пьеха начал выходить на большую сцену — музыка тогда помогла ему завязать с наркотиками. 11 лет он был чист, однако потом снова сорвался и пережил инфаркт. До этого он женился. Супруга родила ему сына, однако семейная жизнь, по понятным причинам, не сложилась. После этого певец поставил окончательную точку в своих отношениях с наркотиками.

Он рассказал, что не хочет своему сыну собственной судьбы, поэтому старается чаще с ним видеться. Пьеха сейчас ведет здоровый образ жизни, не пьет алкоголь, занимается спортом и много работает. Он открыл реабилитационную клинику для наркоманов. Сейчас в нее он вкладывает почти все свои деньги.