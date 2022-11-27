27 ноября 2022, 15:36
«Самые главные в жизни люди». Газманов, Певцов и Винокур поздравили женщин с Днем матери
Минобороны опубликовало видеопоздравления артистов с Днем матери
Министерство обороны России опубликовало видеопоздравления артистов российским женщинам. Любви и добра в День матери пожелали певец Олег Газманов, артисты Дмитрий Певцов и Владимир Винокур.
«Желаю, чтобы вы не беспокоились о своих детях. Счастья, любви, ясных дней», — сказал в видеопоздравлении с Днем матери Олег Газманов.
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Дмитрий Певцов пожелал женщинам терпения, радости, любви, добра, света и душевного покоя.
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«Мамы и бабушки — это самые главные в жизни люди. Вы делаете великое дело: населяете Землю людьми», — отметил артист.
Владимир Винокур признался, что всегда любил и почитал свою маму — к сожалению, она уже ушла из жизни. Он обратился к солдатским матерям.
«Дай бог, чтобы все вернулись домой», — сказал Винокур.
Накануне праздника президент России Владимир Путин встретился с матерями участников спецоперации.
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