Знаменитости 03 апреля 2024, 02:36 Валерия рассказала о шумных ссорах с Пригожиным Певица Валерия призналась в шумных ссорах с Пригожиным РИА «Новости»

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Певица Валерия рассказала об особенностях семейной жизни с продюсером Иосифом Пригожиным. Об этом она поведала в интервью журналу «7 дней».

Валерия призналась, что ей бывает сложно уживаться с супругом. И если дело доходит до ссоры, то она получается весьма шумной.

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«Делаем это самозабвенно и от всей души», — отметила певица.

При этом Валерия считает Иосифа лучшим супругом на свете. Она призналась, что не видит жизни без него. Певица подчеркнула, что в их семейной жизни царит идиллия, а с мужем ей комфортно и на работе, и в путешествиях.

«Ты моя стена и опора, мое вдохновение и уверенность в завтрашнем дне», — обратилась Валерия к супругу в день его рождения.

Пригожин ранее объяснил, почему они с певицей Валерией не уехали из России. На вопрос журналистов продюсер рассказал, что никогда не задумывался об отъезде из России.