Самолет с российской певицей совершил жесткую посадку. Видео

Известная российская певица Зара пережила жесткую посадку самолета. Инцидент артистка сняла на видео.

Роликом посадки Зара поделилась на своей странице в Instagram. На нем видно как воздушное судно кружит над аэропортом, а затем жестко приземлился на взлетную полосу, от чего певица не смогла сдержать испуганный возглас.

В посте девушка пояснила, что летела со своим коллективом на гастроли в Томск.

«При заходе на посадку я почувствовала, что происходит что-то неладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту», — вспоминает артистка.

По ее словам, бортпроводники стали успокаивать пассажиров, объясняя, что борт не может приземлится из-за погодных условий. В итоге самолет смог совершить посадку.

«Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы! Спасибо пилотам», — написала она.

Зара добавила, что этим же самолетом лететь в Москву должна была другая певица — Ирина Дубцова.

«Позже она написала: «Самолет, которым вы прилетели, СЛОМАН! Наш рейс отменили…», — рассказала благополучно приземлившаяся артистка.

На днях в Харьковской области потерпел крушение поенный самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек. Один человек выжил.