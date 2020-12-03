Самойлову снова обвинили в подражании Кайли Дженнер

Супругу рэпера Джигана и предпринимательницу Оксану Самойлову в очередной раз уличили в подражании Кайли Дженнер, которая в мае осталась без статуса самой молодой миллиардерши в мире. Девушка выложила в Instagram фотографии образа, в котором появится в новогодней рекламе своего бьюти-бренда.

Модель представила кадры со съемок рекламы новой коллекции своего бренда уходовой косметики Sammy Beauty. Самойлова танцует в коротком зеленом комбинезоне, а рядом с ней выполняют па актеры в костюмах эльфов. Предпринимательница также надела перчатки в тон наряда и блестящие сапоги. А еще она окрасила несколько прядей волос в зеленый.

Интернет-пользователи обратили внимание, что костюм Самойловой очень напоминает наряд Дженнер. Американская бизнесвумен позировала для промофото собственной марки Kylie Cosmetics. Бывшая миллиардерша тогда вышла на сцену в образе Гринча — зеленого монстра из фильма «Гринч — похититель Рождества». Перед камерами она появилась в зеленых меховом платье и парике.

«Жалкая пародия на оригинал Кайли», «У Самойловой слизано все, даже страничка бренда ведется так же», «Да уж, декорации и костюм явно скопированы у Кайли Дженнер», — такие комментарии появились в Сети.

За Самойловой уже замечали подражание Кайли Дженнер. В сентябре она опубликовала видео рекламы Sammy Beauty. Подписчики заметили большое сходство дизайна упаковок бьюти-бренда с фирменными контейнерами компании Kylie Skin.