Знаменитости 18 марта 2023, 20:26 Самойлова подтвердила, что не живет с Джиганом Самойлова: Джиган находится в Москве и регулярно видится с детьми РИА «Новости»

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Оксана Самойлова подтвердила подозрения подписчиков о том, что на данный момент она не живет с Джиганом. Жена рэпера на своей странице в соцсети ответила на вопрос подписчиков, почему давно не видно ее супруга.

«Отвечу в контексте того, что и так очевидно. Сейчас мы не живем вместе. А так — он в Москве, с детьми видится регулярно», — написала блогер.

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Самойлова отметила, что «не может рассказывать, что случилось», но пообещала, что «со временем все разъяснится».

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Поводом для вопросов стали фото Самойловой без мужа, в частности на горнолыжном курорте, куда она приехала одна. Только три месяца назад пара сыграла роскошную свадьбу, которая тоже предшествовала крупной размолвке между многодетными родителями. Поклонники семейства заподозрили, что все размолвки и воссоединения семейства рэпера не более чем пиар-ход.

Ранее сообщалось, что из дома рэпера Джигана в подмосковной деревне Захарово украли два экземпляра часов Rolex стоимостью около шести миллионов рублей. В момент кражи хозяев не было дома, при этом дверь могла быть открытой.