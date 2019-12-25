Самой дорогой звездой на российских корпоративах оказалась не Гагарина

Отмечается, что в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд вошли Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Лолита и Полина Гагарина. Однако 74-летний Антонов обошел по гонорарам всех. Его выступление обойдется в 15 миллионов рублей.

«Все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести. <…> Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом», — процитировал Морозова портал «Утро.ру».

Выступление Полины Гагариной или Николая Баскова стоит около пяти миллионов рублей.

Продюсер отметил, что Ксения Собчак не вошла в рейтинг, хотя часто выступает ведущей на мероприятиях.

«Ее заказывают только свои. Может быть, ей платят крупную сумму, а может, она это делает бесплатно. Рынку это не известно: Ксения Собчак не значится в прайсах промоутеров. Она сама себя прекрасно может продать», — объяснил Морозов.