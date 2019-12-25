    25 декабря 2019, 01:13

    Самой дорогой звездой на российских корпоративах оказалась не Гагарина

    Ирина Нагайникова

    Продюсер Евгений Морозов рассказал, какие суммы запрашивают за выступления на новогодних корпоративах звезды российской эстрады. Самым дорогим оказался певец Юрий Антонов, сообщил «Московский комсомолец».
    Самой дорогой звездой на российских корпоративах оказалась не Гагарина

    Отмечается, что в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд вошли Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Лолита и Полина Гагарина. Однако 74-летний Антонов обошел по гонорарам всех. Его выступление обойдется в 15 миллионов рублей.

    «Все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести. <…> Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом», — процитировал Морозова портал «Утро.ру».

    Выступление Полины Гагариной или Николая Баскова стоит около пяти миллионов рублей.

    Продюсер отметил, что Ксения Собчак не вошла в рейтинг, хотя часто выступает ведущей на мероприятиях.

    «Ее заказывают только свои. Может быть, ей платят крупную сумму, а может, она это делает бесплатно. Рынку это не известно: Ксения Собчак не значится в прайсах промоутеров. Она сама себя прекрасно может продать», — объяснил Морозов.