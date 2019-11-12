Героем нового выпуска программы «вДудь» стал ученый с русскими корнями Константин Батыгин. Он занимается астрофизикой в США, а также известен как соавтор гипотезы о девятой планете Солнечной системы.

Новый выпуск программы был опубликован на YouTube. Менее чем за сутки интервью астрофизика посмотрели более полумиллиона раз.

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В интервью Батыгин рассказал, как оказался в Соединенных Штатах, как ему удается совмещать преподавание в университете с игрой в рок-группе, как проходят его астрономические исследования, о своем отношении к Илону Маску и к вопросу о существовании инопланетян.

Также астрофизик рассказал, так ли известен в США первый советский космонавт Юрий Гагарин, как американский астронавт Нил Армстронг.

В комментариях под опубликованным выпуском программы пользователи отметили, что это интервью стало «самым крутым за весь проект».

Константин Батыгин — астрофизик российского происхождения, преподаватель Калифорнийского технологического университета. За пределами научного сообщества ученый знаменит как соавтор гипотезы о существовании Девятой планеты. Эта гипотеза была выдвинута на основании наблюдений за аномалиями в движении транснептуновых объектов. Также журнал Forbes несколько лет назад включал Батыгина в список 30 ученых моложе 30 лет, изменивших мир. Сейчас ему 33 года.