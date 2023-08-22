Знаменитости 22 августа 2023, 16:45 Самочувствие пережившей ДТП Лады Дэнс ухудшилось после концерта Пудовкин: у Лады Дэнс возникло осложнение после концерта в Нижнем Новгороде Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

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Осложнение возникло у певицы Лады Дэнс, впервые вышедшей на сцену после серьезного ДТП. Об этом сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

Исполнительница выступила на Дне города в Нижнем Новгороде 19 августа. Этот концерт стал для Лады Дэнс первым после аварии, в которую она попала в Подмосковье в начале месяца. По словам Пудовкина, после выхода на сцену самочувствие звезды ухудшилось.

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«К сожалению, возникло осложнение после выступления там до такой степени, что телевизионную съемку, запланированную на август, мы вынуждены перенести», — отметил директор певицы.

Он добавил, что знаменитость не может выходить из дома. За артисткой круглосуточно наблюдают врачи. Давать концерты в полном объеме Лада Дэнс сможет не раньше второй половины осени, заключил Пудовкин.

Автомобиль, в котором певица ехала пассажиркой, попал в ДТП в Подольске. После аварии звезду доставили в частную клинику с многочисленными ушибами и черепно-мозговой травмой. Специалистам также пришлось решать косметические проблемы с лицом артистки.