Знаменитости 30 июня 2023, 07:27 Самочувствие Мадонны в СМИ назвали плохим, она не встает с постели TMZ написал, что певица Мадонна плохо себя чувствует и не встает с постели Flickr

Читать 360tv в

Известная певица Мадонна, которую на днях выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, все еще плохо себя чувствует. Она не встает с постели. Об этом сообщил ресурс TMZ, ссылаясь на источники в окружении артистки.

Поп-звезду госпитализировали на прошлых выходных. Ее менеджер подтвердил, что несколько дней она находилась в отделении интенсивной терапии. Однако уже 29 июня Мадонна выписалась из больницы и вернулась в свою нью-йоркскую квартиру.

Реклама

Однако источник утверждает, что дома ее начало сильно рвать, звезда все еще не поборола до конца инфекцию. Ресурс написал, что ей настолько плохо, что она не встает с постели.

Последнее время певица готовилась к своему мировму турне, которое приурочено к ее 40-летию на сцене. Первый концерт должен был пройти уже 15 июля в Монреале. Выступление артистки сейчас перенесли на неопределенный срок.