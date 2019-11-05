Последние несколько дней распространялись слухи о новой беременности Самойловой. Об этом СМИ рассказали близкие супружеской пары, сообщил сайт BIMRU. Первые три ребенка Джигана и Самойловой — девочки, и супружеская чета уже говорила о желании Джигана завести сына.

Сегодня Самойлова опубликовала в Instagram фото с семейного отдыха, на котором отчетливо виден округлившийся живот. На снимке супруги стоят рядом на пляже, а трое их дочерей играют на заднем плане.

Жена известного рэп-исполнителя подписала пост словами «Сами в шоке».

Джиган опубликовал в своем Instagram другое фото с пляжа — на нем супруги целуются. В подписи к снимку он поблагодарил бога и жену.

Знаменитые друзья прокомментировали фотографии пары. Например, поэтесса Сола Монова с уверенностью написала: «Будет парень». Супругов поздравили певица и телеведущая Ольга Бузова, предпринимательница Айза Анохина, а также Алена Водонаева, солист MBand Артем Кид и другие звезды.

Станет ли четвертый ребенок знаменитой пары долгожданным мальчиком, пока остается только гадать.