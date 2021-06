Самбурская снялась в новом клипе Реввы

Александр Ревва выпустил новый клип на песню «Деньги» в стиле «Великого Гэтсби». В нем также снялась актриса Настасья Самбурская. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Сам Ревва в клипе сыграл персонажа по имени великий Ревсби, а Самбурская — его спутницу. В Instagram актриса выложила забавное фото со съемок. На нем они при помощи специального эффекта поменялись лицами.

Многие подписчики оценили идею и посмеялись.

Ранее группа Little Big выпустила новый клип. В этот раз музыканты сделали кавер на песню и клип американской группы Backstreet Boys Everybody. Участники Little Big примерили на себя образы всеми известных героев книг. В видео можно найти Золушку, Белоснежку и семь гномов, Дракулу и других. Российская группа изменила аранжировку песни и наполнила клип юмором. В припеве вместе с фронтменом группы Ильчом пару строк поет и овечка.

Клип уже набрал более 300 тысяч просмотров, 86 тысячи лайков. Его прокомментировала свыше пяти тысячи пользователей. Их мнения разделились.