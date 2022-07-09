Самбурская показала свой райдер для съемок в Москве и Подмосковье

Актриса Наталья Самбурская рассказала подписчикам в соцсетях, что обычно входит в ее райдер, если съемки проходят в Москве или Подмосковье. В список, который она опубликовала, входят четыре пункта.

Первый — индивидуального отапливаемый вагончик класса «люкс» с кондиционером. Требования по этом вагончику нужно согласовать не менее, чем за пять дней до начала съемок.

Следующий пункт касается оборудования люксового вагончика. Там должен быть стакан, чайник, травяной чай из ромашки, кофе, четыре бутылки воды, столовые приборы, одно авокадо, безлактозное молоко, важно, чтобы оно было не овсяное, дезинфектор для рук, сухие и антибактериальные салфетки и зарядное устройство.

Оговаривается в райдере организация и оплата питания. В завтра должен входить кофе, апельсиновый фреш, растительное молоко без сахара, гречневая каша без соли, сахара и масла. Обед и ужин — из ресторана, по согласованию с артисткой.

Также для актрисы должны обеспечить возможность пользоваться местами общего пользования, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам российского законодательства.

«Ничего необычного, как видите», — отметила Самбурская.