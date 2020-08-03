Самбурская появится в продолжении «Универа»

Отмечается, что Самбурская вновь предстанет в образе героини сериала Кристины. Кроме нее в продолжение «Универа» вернутся Арарат Кещян, Анна Кузина, Анна Хилькевич и другие артисты.

«Ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!» — написала Самбурская.

По данным издания, Настасья Самбурская внезапно покинула сериал четыре года назад, что очень удивило поклонников проекта.

Ранее стало известно, что на Netflix появится документальная лента «Наша Наташа», которая будет посвящена жизни латиноамериканской актрисы и певицы Наталии Орейро.

В России актриса обрела широкую популярность и сама полюбила эту страну. Фильм выйдет 6 августа.

«Фильм пытается разгадать причину моей связи с Россией, которая ближе к любви, чем к чему-то профессиональному», — поделилась Наталья Орейро.