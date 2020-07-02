02 июля 2020, 17:15
Самбурская поделилась своим способом борьбы с похмельем
Настасья Самбурская, актриса, рассказала своим подписчикам в Instagram, как нужно бороться с похмельем. По ее словам, помогает витаминная капельница. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Опубликовав фотографию, где она лежит под капельницей, Самбурская прорекламировала услуги, которые оказывает ее друг.
«В Москве уставших много, и живительная капельничка утром всегда поставит на ножки и не даст похмелью одержать верх и профукать день», — подписала снимок артистка.
Она порекомендовала всем хотя бы раз в месяц делать витаминную капельницу. Фанаты актрисы оценили ее юмор и подход к пиару клиники друга.