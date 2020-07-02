Самбурская поделилась своим способом борьбы с похмельем

Опубликовав фотографию, где она лежит под капельницей, Самбурская прорекламировала услуги, которые оказывает ее друг.

«В Москве уставших много, и живительная капельничка утром всегда поставит на ножки и не даст похмелью одержать верх и профукать день», — подписала снимок артистка.

Она порекомендовала всем хотя бы раз в месяц делать витаминную капельницу. Фанаты актрисы оценили ее юмор и подход к пиару клиники друга.