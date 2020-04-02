02 апреля 2020, 16:24
Саманта Фокс женится на своей возлюбленной
Бывшая британская модель и певица жанра данс-поп Саманта Фокс решила жениться на своей возлюбленной Линде Олсен. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Женщины встретились в 2016 году, а через четыре года отношений решили устроить свадьбу. Однако планы пары разрушила пандемия коронавируса в мире. Предполагалось, что мероприятие пройдет этим летом в английском графстве Эссекс. Из-за распространения новой инфекции торжество перенесли на неопределенный срок.
Фокс и Олсен уточнили, что уже обручились.