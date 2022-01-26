«Самая второстепенная роль». Подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину

Защита подозреваемого в ограблении вдовы Александра Градского не собирается обжаловать его заключение под стражу. Об этом «360» сообщил адвокат Игорь Чевычалов, представляющий интересы предполагаемого соучастника нападения на Марину Коташенко.

Чевычалов сообщил, что его подзащитный признал вину. Обжаловать арест они не будут.

Подельники задержанного все еще находятся в розыске.

По словам адвоката, его подзащитный, как и все остальные, пошел на преступление из желания заработать. При этом никому не известно, как грабители в итоге распределили похищенные средства.

«Ему немножко дали, вот и все», — сказал адвокат.

Конкретную сумму денег, которая досталась его клиенту, Чевычалов не назвал.

Адвокат не стал говорить, какую роль задержанный играл в преступлении, но заверил, что она была «самая второстепенная». Он объяснил, что не может разглашать детали дела.

При этом Чевычалов сообщил, что у арестованного два гражданства.

«Он гражданин России и гражданин Таджикистана. Работал где придется, то там, то там», — рассказал адвокат.

Суд в среду отправил подозреваемого в ограблении вдовы Градского под арест на два месяца.

Марину Коташенко ограбили 16 января. Неизвестные подстроили ДТП на дороге в Наро-Фоминск, начали угрожать оружием и заставили поехать к ней домой, откуда украли 100 миллионов рублей.