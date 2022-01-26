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    26 января 2022, 20:50

    «Самая второстепенная роль». Подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину

    Адвокат Чевычалов: подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину

    Александр Блинов, Иван Степанов

    Защита подозреваемого в ограблении вдовы Александра Градского не собирается обжаловать его заключение под стражу. Об этом «360» сообщил адвокат Игорь Чевычалов, представляющий интересы предполагаемого соучастника нападения на Марину Коташенко.

    «Самая второстепенная роль». Подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину

    Чевычалов сообщил, что его подзащитный признал вину. Обжаловать арест они не будут.

    Подельники задержанного все еще находятся в розыске.

    По словам адвоката, его подзащитный, как и все остальные, пошел на преступление из желания заработать. При этом никому не известно, как грабители в итоге распределили похищенные средства.

    «Ему немножко дали, вот и все», — сказал адвокат.

    Конкретную сумму денег, которая досталась его клиенту, Чевычалов не назвал.

    Адвокат не стал говорить, какую роль задержанный играл в преступлении, но заверил, что она была «самая второстепенная». Он объяснил, что не может разглашать детали дела.

    При этом Чевычалов сообщил, что у арестованного два гражданства.

    «Он гражданин России и гражданин Таджикистана. Работал где придется, то там, то там», — рассказал адвокат.

    Суд в среду отправил подозреваемого в ограблении вдовы Градского под арест на два месяца.

    Марину Коташенко ограбили 16 января. Неизвестные подстроили ДТП на дороге в Наро-Фоминск, начали угрожать оружием и заставили поехать к ней домой, откуда украли 100 миллионов рублей.