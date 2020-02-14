Самая полная модель в мире осталась без мужа

Модель весом в 155 килограммов рассталась с мужем Ником Холидеем, несмотря на то, что пара обычно старалась показать теплые отношения.

По словам Тесс, бывшие возлюбленные уже несколько месяцев живут в разных странах. Ее супруг вернулся в Австралию, там он родился. Звезда не пояснила, почему их отношения распались, зачем уехал Ник и надолго ли их разлука.

Из-за слухов и неоднозначных объяснений модели фанаты подумали, что Холидей решили подать на развод.