«Сама себя не берегла». Поклонники МакSим обсудили ее последний концерт

Поклонники МакSим обсуждают в Сети последний концерт певицы, который состоялся в Казани 12 июня. Уже тогда она неважно выглядела, но никто не подозревал, что артистка попадет в больницу.

МакSим госпитализировали вскоре после выступления на концерте в Казани, который был приурочен к празднованию Дня России. Певице было непросто выступать без фонограммы, высокие ноты она брала с трудом. А после концерта ее и вовсе выводили со сцены под руки. Злопыхатели тогда плодили слухи, что МакSим была пьяна, но все оказалось куда хуже.

Пользователи начали пересматривать роковой концерт МакSим и жалеть певицу. Они желают ей выздоровления. Некоторые упрекают организаторов в том, что они не могли не видеть, насколько певице было плохо.

«Вот она — цена такого настоящего артиста, кто поет вживую, ни больше ни меньше — жизнь. И всем все равно, больна ты или здорова, что у тебя дома, живешь ты или умираешь. Господи, хоть бы фонограмму включили — нет, пела вживую с температурой 40», — написала одна из пользовательниц.

«Настоящая певица, артистка. Больная выступала, сама себя не берегла. Милая наша девочка, живи, ты здесь очень нужна», — написала другая поклонница.

МакSим до сих пор находится в коме. Когда она еще была в сознании, то призналась, что в день выступления в Казани у нее была температура 39, но она не стала отменять концерт. Тесты на коронавирус были отрицательными.

Генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова ранее сообщила «360», что состояние МакSим остается без изменений.