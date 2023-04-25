Знаменитости 25 апреля 2023, 04:55 «Сам был в шоке». Киркоров объяснил, как остался в одних колготках на сцене в Казахстане Киркоров объяснил случайностью свое появление в колготках на сцене в Казахстане РИА «Новости»

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Филипп Киркоров объяснил свое появление в прозрачных лосинах на сцене в Казахстане. С момента скандального выхода артиста уже прошло немало времени, но обсуждение продолжается, сообщил «АиФ».

Сам артист в интервью еженедельнику признался, что не собирался никого эпатировать. Во время танца он случайно лишился штанов. По сценарию, артисты балета должны были элегантно стянуть с певца штаны, оставив его в шортах. Но получилось так, что одежду с Киркорова сдернули всю, оставив его в прозрачных колготках.

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«Я похудел почти на 25 килограммов. Танцоры балета должны были снять брюки, под которыми оставались шорты. А поскольку я похудел, они стащили с меня обе пары», — рассказал исполнитель.

По словам певца, он сам был от этого в шоке, но не стал прерывать выступление.

«Когда я понял, что остался в татуированных колготках, ужаснулся: „Господи, это же мусульманская страна!“» — вспомнил Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что не собирается уезжать из России по примеру своих коллег по сцене. Певец признался, что не может жить без России, хотя, имея болгарские корни, мог бы свободно жить в любой европейской стране.