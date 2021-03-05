Салтыкова взялась за строительство курятника

Певица Ирина Салтыкова начала строить курятник и теплицы на дачном участке. Планами она поделилась в Instagram.

«Хочу с вами поделиться. Строю курятник! Что вы думаете по этому поводу? И теплицу», — заявила она.

Салтыкова начинала свою звездную карьеру в группе «Мираж». Вместе с ней она выступала в конце 1980-х годов. Певица сыграла саму себя в фильме «Брат-2». Также она снялась в скетч-шоу «Даешь молодежь!» Исполнительница участвовала в телепрограммах «Без страховки», «Секрет на миллион», «Рождественские встречи».

Ирина Салтыкова воспитывала дочь Алису. Отец девочки — музыкант Виктор Салтыков, написала Teleprogramma.pro.