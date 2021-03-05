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    05 марта 2021, 17:22

    Салтыкова взялась за строительство курятника

    Алена Макаренко

    Певица Ирина Салтыкова начала строить курятник и теплицы на дачном участке. Планами она поделилась в Instagram.

    Салтыкова взялась за строительство курятника

    «Хочу с вами поделиться. Строю курятник! Что вы думаете по этому поводу? И теплицу», — заявила она.

    Салтыкова начинала свою звездную карьеру в группе «Мираж». Вместе с ней она выступала в конце 1980-х годов. Певица сыграла саму себя в фильме «Брат-2». Также она снялась в скетч-шоу «Даешь молодежь!» Исполнительница участвовала в телепрограммах «Без страховки», «Секрет на миллион», «Рождественские встречи».

    Ирина Салтыкова воспитывала дочь Алису. Отец девочки — музыкант Виктор Салтыков, написала Teleprogramma.pro.