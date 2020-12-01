Салтыкова сообщила, что записала совместную песню с Гребенщиковым

«Мы с Мишкой Гребенщиковым записали песню — такую, знаете, смешную. Скорее, мы дурачились — так, ничего серьезного. Развлеклись, посмеялись», — уточнила Ирина.

Также Салтыкова рассказала, что из-за постоянного нахождения дома по причине пандемии коронавируса у нее образовался вынужденный творческий простой. Певица призналась, что в настоящий момент не работает над новыми проектами, из-за чего нет заработка.

При этом артистка заметила, что ей повезло больше, чем коллегам по творческому цеху. В начале ноября она побывала с гастролями в Екатеринбурге. Правда следующие выступления в Костроме пришлось отменить. По мнению Ирины, благодаря нынешней эпидемической ситуации она стала проводить больше времени с семьей.

Певица отметила, что хотела бы записать несколько новых композиций, но ей еще не попадались хорошие тексты и качественная музыка. Салтыкова добавила, что грядущий Новый год она планирует отпраздновать в кругу близких людей.