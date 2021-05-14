Салтыкова рассказала, почему не вышла замуж за Буре

Певица Ирина Салтыкова рассказала, почему так и не вышла замуж за хоккеиста Павла Буре, с которым состояла в отношениях несколько лет. Об этом сообщило издание iReactor со ссылкой на шоу «Судьба человека».

Артистка уточнила, что ее бывший партнер — хороший человек, но не выходить замуж у нее были свои причины. Например, ее напрягала их разница в возрасте.

«Пашка — хороший. Но не для меня. Я старше его. Потом, два известных человека — это всегда очень сложно. Могла бы повториться история, как с моим бывшим мужем Виктором Салтыковым», — поделилась певица.

Салтыкова отметила, что сейчас у Буре все в порядке с личной жизнью. Она рассказала, что восхищается спортсменом, и у него много положительных качеств, например, доброта, ум и воспитание.

Также он добавила, что у ее бывшего мужа Виктора, наоборот, был тяжелый характер. Кроме того, он много и пил и неоднократно бил артистку.

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