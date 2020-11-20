Салтыкова объяснила, какие секреты помогают ей сохранить молодость

Знаменитость назвала современные процедуры «сплошным маркетингом». Артистка заметила, что многие ее подруги делают их, но эффект не особо заметен. Салтыкова не поддерживает такой уход и занимается омоложением лица самостоятельно. Помимо прочего, звезда бросила курить. Изменения в лучшую сторона она заметила сразу, информирует «Вечерняя Москва».

«С возрастом просто начинаешь понимать, что лучше будет для тебя, для твоего здоровья. Если курить и употреблять спиртные напитки каждый день, то и выглядеть будешь соответственно», — подчеркнула вокалистка.

Также Салтыкова добавила, что важным условием для свежего внешнего вида является поддержание здорового сна. Певица старается засыпать раньше полуночи. С таким образом жизни ей не приходится часто посещать косметологов. К специалистам она обращается лишь за массажем. Остальные процедуры Ирина выполняет дома с помощью хороших косметических средств.