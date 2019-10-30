Сальма Хайек опубликовала фотографии в бикини

Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, на которой она одета в розовый купальник. Актриса сфотографировалась без макияжа. Свой пост Сальма Хайек подписала: «Обожаю черепашек на пляже». Однако на снимке их не было. Подписчики указали звезде на недочет, а она в свою очередь опубликовала другой снимок уже рядом с черепашкой.

Вторая фотография вызвала бурное обсуждение среди поклонников актрисы. На снимке Сальма Хайек в одном купальнике позирует на траве. Стройная фигура 53-летней знаменитости восхитила подписчиков.