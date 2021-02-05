Сальма Хайек назвала главное отличие «Вечных» от прошлых проектов Marvel

Голливудская актриса Сальма Хайек считает, что предстоящий блокбастер Marvel «Вечные» будет отличаться от предыдущих фильмов кинокомпании. Большую часть сцен снимали в реальных местах, а не студии.

«У этого фильма есть своя ДНК во вселенной Marvel. Это будет нечто другое. Вместе с режиссером Хлоей Чжао большую часть сцен мы снимали в реальных местах, а не в студии. Что необычно для Marvel», — рассказала актриса.

Выход фильма из-за пандемии откладывали уже несколько раз. Но Сальма Хайек заявила в беседе с Рэйчел Смит, что ожидание того стоит и «Вечные» не разочаруют.

Актриса сыграла роль лидера «Вечных» Аяка. Помимо Сальмы Хайек, в фильме появятся другие звезды голливуда: Анджелина Джоли сыграла роль Тены, Ричард Мэдден Икариса, Кумэйл Нанджиани в роли Кинго, Кит Харингтон сыграл Черного рыцаря, Джемме Чан досталась роль Серси.

В новом фильме Marvel рассказывается о расе суперлюдей, которые призваны защитить человечество от сил зла. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

Виталий Милонов не согласен с Сальмой Хайек о качестве фильма. Он считает, что его нужно запретить в России.