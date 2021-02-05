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    05 февраля 2021, 06:33

    Сальма Хайек назвала главное отличие «Вечных» от прошлых проектов Marvel

    Екатерина Шамина

    Голливудская актриса Сальма Хайек считает, что предстоящий блокбастер Marvel «Вечные» будет отличаться от предыдущих фильмов кинокомпании. Большую часть сцен снимали в реальных местах, а не студии.
    Сальма Хайек назвала главное отличие «Вечных» от прошлых проектов Marvel

    «У этого фильма есть своя ДНК во вселенной Marvel. Это будет нечто другое. Вместе с режиссером Хлоей Чжао большую часть сцен мы снимали в реальных местах, а не в студии. Что необычно для Marvel», — рассказала актриса.

    Выход фильма из-за пандемии откладывали уже несколько раз. Но Сальма Хайек заявила в беседе с Рэйчел Смит, что ожидание того стоит и «Вечные» не разочаруют.

    Актриса сыграла роль лидера «Вечных» Аяка. Помимо Сальмы Хайек, в фильме появятся другие звезды голливуда: Анджелина Джоли сыграла роль Тены, Ричард Мэдден Икариса, Кумэйл Нанджиани в роли Кинго, Кит Харингтон сыграл Черного рыцаря, Джемме Чан досталась роль Серси.

    В новом фильме Marvel рассказывается о расе суперлюдей, которые призваны защитить человечество от сил зла. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.

    Виталий Милонов не согласен с Сальмой Хайек о качестве фильма. Он считает, что его нужно запретить в России.