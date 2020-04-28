Сальма Хайек: надо придерживаться только своих инстинктов

«Ну, например, я осталась в Мексике, когда нужно было валить в Голливуд. Зачем? В Мексике не было для меня ни работы, ни возможностей, я снималась в массовках — все надо мной смеялись!» — поделилась Хайек.

В качестве другого примера она привела свое замужество. Ее супруг — известный бизнесмен Франсуа-Анри Пино, который продает по всему миру предметы люкса. По словам актрисы, в начале ей говорили, что с этим браком ничего не выйдет, поскольку ее супруг живет на другом континенте, но время все расставило по своим местам. Они вместе уже 14 лет.

«Да, поначалу кажется, что все это бред, но проходит время и понимаешь, что и дальше должна придерживаться только своих инстинктов», — добавила собеседница издания.