Знаменитости 05 июня 2023, 14:59 Сайт KP.RU рассказал, как живут вдовы из звездных семей KP.RU: Диану Гурцкую после смерти мужа поддерживают брат и сестры

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Журналисты издания kp.ru выяснили, как живут женщины из звездных семей, которые стали молодыми вдовами. Диана Гурцкая, по словам источника издания, пытается прийти в себя после скоропостижной смерти мужа.

Ее супруг, заместитель министра науки и образования, профессор и завкафедрой РУДН Петр Кучеренко скончался в самолете, возвращаясь из командировки на Кубу. Сейчас Диану поддерживают ее брат и сестры.

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«Диана разбита горем и пока не отвечает на звонки даже знакомых», — говорится в сообщении.

Муж Екатерины Белоцерковской Борис Грачевский умер в январе 2021 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Вдова рассказала, что после сообщения о смерти супруга у нее случился выкидыш. У Грачевского и Белоцерковской еще общий ребенок, которому сейчас три года. Его помогает воспитывать Екатерине мама.

Марине Градской, также как и Белоцерковской, помогает воспитывать сыновей от Александра Градского ее мама. Поэт и композитор скончался в 2021 году от инсульта. Сейчас Марина ждет получения части недвижимости мужа.