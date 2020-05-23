Сафронов рассказал о самочувствии зараженного коронавирусом сатирика Трушкина

Трушкин находится в реанимации с 8 мая. У него поражен большой процент легких, а их наполняемость кислородом снижена до 80%. Но дышит сатирик сам, лишь иногда используя кислородную маску. Кроме того, у Трушкина повышенное давление.

Сафронов рассказал, что писатель не сразу обратился к врачу, поэтому ему поздно поставили диагноз. Сколько еще пациента продержат в реанимации — пока не ясно.

Также известно, что супруга Трушкина тоже заражена коронавирусом. У нее очень низкая температура, сейчас женщина принимает антибиотики.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун назвал первые результаты тестирования жителей столицы на антитела. Он отметил, что анализ сдали более 50 тысяч человек, из которых у 12% нашли антитела к новому типу инфекции. Академик РАН Александр Гинцбург уверен — эти результаты говорят о том, что с коронавирусом столкнулись уже как минимум 15–20% всех жителей столицы.

В за последние сутки Москве выздоровел еще 3831 пациент с коронавирусом. Таким образом, избавились от инфекции уже более 47 тысяч жителей столицы с начала эпидемии.