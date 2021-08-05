Садальский заявил о нежелании праздновать юбилей

Российскому актеру Станиславу Садальскому 8 августа исполнится 70 лет. Однако он не планирует праздновать круглю дату. Об этом сообщили News.ru.

«Я не праздную. [Юбилей] — это не радость, а беда», — заявил мужчина.

Мужчина активно ведет свой блог в соцсетях.». В 2017 году Садальский стал одним из самых цитируемых блогеров. Каждый день его посты читают около миллиона пользователей. Довольно часто в своих социальных сетях мужчина обсуждает российский шоу-бизнес. Актер также получил свою известность благодаря роли вора-карманника Кирпича в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Ранее актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему прекратила общение со Стасом Садальским. Она отметила, что артист обладает тяжелым характером. Актриса уточнила, что не любит выяснять отношения, поэтому просто прекратила общение.

Садальский также прокомментировал уход Дроздовой из «Современника». По его мнению, уход актрисы спровоцирован сменой руководства в театре.