Знаменитости 14 марта 2024, 11:24 Садальский рассказал о драке Руслановой и Ахеджаковой на съемках фильма Садальский рассказал, как Русланова выкинула в окно свою коллегу Ахеджакову Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Актер Станислав Садальский рассказал, что артистки Нина Русланова и Лия Ахеджакова подрались на съемках фильма «Небеса обетованные». Об этом он сообщил в интервью с Prozvezd.

Артист объяснил, потасовка произошла на фоне того, что Ахеджаковой не нравились актерские способности Руслановой: по ее мнению, коллега по цеху слишком громко кричала в сцене.

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Глядя на игру Руслановой, она сделала замечание актрисе и режиссеру, но те оставили ее слова без реакции. Тогда во время одного из дублей, по воспоминаниям Садальского, Ахеджакова сняла с Руслановой шляпку и ударила ее по голове.

«[Ахеджакова] ударила по башке и прокричала: „Да замолчи ты!“ Нинка, побагровев, схватила Лию за грудки, подняла и вышвырнула прямо в окно. Стекла. Вдрызг, шум, гам. Благо мы сидели на первом этаже. Съемка, разумеется, прервалась», — вспомнил актер.

Садальский также уточнил, что после этого инцидента режиссер Эльдар Рязанов больше не приглашал скандалистку в свои проекты. Актер признался, что позже в личном разговоре с ним режиссер сказал, что простил выходку артистки, которая объясняла такое поведение своим характером.

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