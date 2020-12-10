Садальский рассказал, что будет работать в Новый год

«Я играю спектакль 31 декабря в ЦДКЖ с Мирославой Карпович в роли Саши и с Таней Орловой», — поделился он.

Уточняется, что артист примет участие в спектакле «Шашни» в постановке Нины Чусовой.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации планы часто меняются, поэтому актер не исключает, что в последний момент спектакль могут отменить. Садальский уточнил, что такое уже происходило и неоднократно.

«Мы нашей компанией соберемся и будем отмечать», — уточнил он планы на саму новогоднюю ночь.

Ранее лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов рассказал, что поддерживает россиян, которые считают, что 31 декабря нужно сделать выходным днем.

Он уточнил, что это не касается музыкантов. Феклистов считает, что музыка создаст подходящую праздничную атмосферу в нынешние непростые времена.

«Особенно в эти непростые времена было бы хорошо Новый год встретить с гитарой в руках, петь песни для людей, которым хочется радоваться и веселиться, потому что без музыки праздники — и не праздники вовсе», — пояснил музыкант свою позицию.