Садальский раскритиковал слова Шаляпина об обязанностях мужчин и женщин в семье

Актер Станислав Садальский прокомментировал слова певца Прохора Шаляпина о том, что в семье женщины должны работать. Артиста процитировал Пятый канал.

Отмечается, что 37-летний Шаляпин предпочитает завязывать отношения с дамами старше себя. Он женат на 42-летней состоятельной женщине Татьяне Клаудии Дэвис, которая дарит певцу путевки на фешенебельные курорты и дорогие подарки.

«Он так страстно влюбился, что сразу предложил ей руку и сердце, жить в ее доме, ездить на ее машине, да и вообще пожить за ее счет! Неужели вам такое нравится, милые женщины⁉» — приводит слова Садальского «Утро.ру».