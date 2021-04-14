Садальский процитировал стихи Брюсова в память об актере Марусеве

Российский актер Станислав Садальский в своем Instаgrаm-аккаунте процитировал стихи поэта Валерия Брюсова в память об ушедшем из жизни артисте и педагоге Олеге Марусеве, написала «Экспресс-газета».

О смерти Марусева на 77-м году жизни стало известно в среду, 14 апреля. Садальский опубликовал фотографию актера и признался, что шокирован этой новостью. Он заявил, что находится в «оцепенении» и «ступоре».

«Ничего не лезет в голову… только четверостишье Брюсова. Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: „Своей судьбе не прекословь!“ Нам свищет соловей на клене: „Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!“ Прощай, друг», — написал Станислав.

Подписчики Садальского оставили под постом в комментариях свои соболезнования артисту и его близким.