Садальский прокомментировал состояние Бабкиной

Садальский уточнил, что «никто ничего не знает».

«Но я не могу поверить, что возможен какой-то плохой результат. Даже думать об этом не хочу. У Льва Лещенко ведь был коронавирус, и он выздоровел. Верю, что и Надя справится», — добавил актер.

По словам артиста, он не общается близко с Бабкиной. Однако понимает, почему она и ее близкие решили не говорить публично о госпитализации.

Ранее Надежду Бабкину доставили в больницу из-за пневмонии. Позже ее ввели в медикаментозную кому, чтобы сделать работу аппарата ИВЛ более эффективной.