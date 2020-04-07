07 апреля 2020, 11:23
Садальский прокомментировал состояние Бабкиной
Советский и российский актер Станислав Садальский ответил на новости о состоянии народной и эстрадной певицы Надежды Бабкиной. Об этом сообщило РИА ФАН.
Садальский уточнил, что «никто ничего не знает».
«Но я не могу поверить, что возможен какой-то плохой результат. Даже думать об этом не хочу. У Льва Лещенко ведь был коронавирус, и он выздоровел. Верю, что и Надя справится», — добавил актер.
По словам артиста, он не общается близко с Бабкиной. Однако понимает, почему она и ее близкие решили не говорить публично о госпитализации.
Ранее Надежду Бабкину доставили в больницу из-за пневмонии. Позже ее ввели в медикаментозную кому, чтобы сделать работу аппарата ИВЛ более эффективной.