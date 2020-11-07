Садальский пожаловался на иск Первого канала из-за шоу «Голос»
«Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает», — написал Садальский в своем аккаунте в Instagram.
Скандал началася из-за участия в шоу «Голос» дочери ведущего телеканала Романа Будникова. К девушке повернулись все члены жюри программы. Она выбрала в качестве наставника Басту. Позже Садальский объявил, что Александра Будникова прошла отбор нечестно, к ней повернулись все члены жюри только потому, что их об этом попросили. На это «Первый канал» ответил исками к самому актеру, а также к политику Максиму Сурайкину и музыкальному критику Сергею Соседову.
Садальский же заявил, что такое поведение продюсеров канала говорит о том, что все это — большая запланированная акция пиара.
Один из членов жюри — Валерий Сюткин — заверил, что его никто не просил брать в шоу определенных участников. Он назвал всю ситуацию «абсолютно идиотской».
Александру Будникову также поддержал продюсер Максим Фадеев. Он написал, что девушка пела очень хорошо, а обвинения в ее адрес — это ложь.