Садальский пожаловался на иск Первого канала из-за шоу «Голос»

Первый канал подал иск к Станиславу Садальскому. Актер заявил, что в шоу «Голос» судьи выбирают участников не из-за таланта, а из-за родства с сотрудниками канала.

«Я сказал, что думал: что суд нечестный и кумовство процветает», — написал Садальский в своем аккаунте в Instagram.

Скандал началася из-за участия в шоу «Голос» дочери ведущего телеканала Романа Будникова. К девушке повернулись все члены жюри программы. Она выбрала в качестве наставника Басту. Позже Садальский объявил, что Александра Будникова прошла отбор нечестно, к ней повернулись все члены жюри только потому, что их об этом попросили. На это «Первый канал» ответил исками к самому актеру, а также к политику Максиму Сурайкину и музыкальному критику Сергею Соседову.

Садальский же заявил, что такое поведение продюсеров канала говорит о том, что все это — большая запланированная акция пиара.

Один из членов жюри — Валерий Сюткин — заверил, что его никто не просил брать в шоу определенных участников. Он назвал всю ситуацию «абсолютно идиотской».

Александру Будникову также поддержал продюсер Максим Фадеев. Он написал, что девушка пела очень хорошо, а обвинения в ее адрес — это ложь.