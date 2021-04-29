Садальский пошутил по поводу признания Пьехи, который жил 2 недели в туалете

Российский актер Станислав Садальский пошутил по поводу признания Стаса Пьехи. Певец ранее рассказал, что, когда злоупотреблял наркотиками, жил в туалете 14 суток, сообщил сайт NEWS.ru.

Артист посоветовал музыканту спеть вместе с актрисой Еленой Прокловой, которая недавно на всю страну заявила о сексуальных домогательствах в прошлом.

«Пусть поет дуэтом с [Еленой] Прокловой. Ему привет от Прокловой, им надо соединиться и спеть», — иронично заметил Садальский.

Накануне Пьеха в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» вспомнил, как боролся с наркотической зависимостью. В какой-то момент он заперся в туалете, чтобы употреблять запрещенные вещества. Зависимость достигла своего пика шесть лет назад.