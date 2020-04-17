Садальский поделился подробностями со съемок шоу «Секрет на миллион»

Садальский убежден, что в программе создают только видимость интриги, потому что сценарий и вопросы известны заранее. Более того, гость программы тоже знает обо всем до начала съемок.

Артист уточнил, что подробностями с ним поделилась его близкая подруга и актриса Елена Проклова.

«Помню, когда Ленка Проклова участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте», — добавил Садальский.

Он подчеркнул, что в конверте находилась просьба «сыграть так, будто неприятно отвечать на вопрос». Актер также заметил, что победитель шоу получает не полную сумму, а лишь 70%.