17 апреля 2020, 14:27
Садальский поделился подробностями со съемок шоу «Секрет на миллион»
Светский и российский актер Стас Садальский пояснил, как проходят съемки программы «Секрет на миллион». По его словам, гость заранее готов к вопросам ведущей, а выигравший не получает полную сумму приза. Об этом сообщил «Царьград».
Садальский убежден, что в программе создают только видимость интриги, потому что сценарий и вопросы известны заранее. Более того, гость программы тоже знает обо всем до начала съемок.
Артист уточнил, что подробностями с ним поделилась его близкая подруга и актриса Елена Проклова.
«Помню, когда Ленка Проклова участвовала в шоу, я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте», — добавил Садальский.
Он подчеркнул, что в конверте находилась просьба «сыграть так, будто неприятно отвечать на вопрос». Актер также заметил, что победитель шоу получает не полную сумму, а лишь 70%.