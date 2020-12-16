16 декабря 2020, 16:38
Садальский: не хочу ничего знать о скандалах из-за наследства Джуны
Друг целительницы Джуны Давиташвили, актер Станислав Садальский рассказал, что старается держаться подальше от скандалов вокруг ее наследства, так как его это не интересует. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он рассказал, что Джуна многое для него значила. И после ее смерти он не хочет вникать в дела, связанные с наследством.
«Для меня все умерло вместе с ней, даже не хочу интересоваться», — заключил Садальский.